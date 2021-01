Sociale: Campidoglio, obiettivo superare i 1200 posti per i senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei nuovi posti di accoglienza è prevista a partire dalla prossima settimana, in base allo scaglionamento degli ingressi con screening sanitario legato all'emergenza Covid-19. "Ringrazio il dipartimento Politiche sociali per l'impegno straordinario che sta mettendo in campo, insieme alle associazioni e ai Municipi che con le risorse del Campidoglio gestiscono queste strutture di accoglienza sul territorio - prosegue l'assessora Mammì -. Nel sociale, forse più che in altri ambiti, è ancora più importante fare rete. Come amministrazione - conclude - puntiamo ad aprire sempre più strutture capaci di intercettare le persone più fragili per accompagnarle, attraverso l'accoglienza, anche in un percorso che punti il più possibile al reinserimento sociale". (Com)