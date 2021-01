Usa: inaugurazione Biden, Pence assicura a Harris assistenza per l’insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha avuto una conversazione con la vicepresidente eletta, Kamala Harris, offrendole assistenza e sostegno in vista dell'inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando una fonte vicina al dossier. Il colloquio segna la prima interlocuzione tra i due leader dal mese di ottobre, e arriva pochi giorni prima che Harris entri in carica come numero due della Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, al contrario, non ha ancora sentito Biden né ha espressamente concesso a quest’ultimo la vittoria per le elezioni del 3 novembre scorso. Tuttavia, negli ultimi giorni l’attuale inquilino della Casa Bianca ha assicurato che ci sarà "una transizione fluida, ordinata e senza soluzione di continuità". “The Hill” sottolinea che il coinvolgimento di Pence in questo colloquio con il suo successore è solo l'ultimo esempio di come il vicepresidente abbia assunto molti dei doveri che avrebbe dovuto svolgere il presidente negli ultimi giorni del suo mandato. Il vicepresidente, infatti, ha anche partecipato ieri a un briefing sulla sicurezza per l’inaugurazione per poi salutare i membri della Guardia nazionale di stanza al Campidoglio dopo i disordini della scorsa settimana. Mercoledì 6 gennaio, infatti, un gruppo di sostenitori del presidente Trump ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto del Colellegio elettorale, l’ultimo passaggio necessario a ufficializzare la vittoria di Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso.(Nys)