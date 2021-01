Commercio: da domani tornano attivi i varchi Ztl a Roma secondo orari consueti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, sabato 16 gennaio 2021, i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo torneranno attivi secondo gli orari consueti, disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilità. Oggi alla mezzanotte scade l'ordinanza che ne sospendeva l'attività. L'amministrazione capitolina ha deciso che i varchi della Ztl potranno essere sospesi ogni qualvolta il Lazio entrerà in zona rossa per l'emergenza Covid-19. (Rer)