Calcio: derby Lazio-Roma a spalti vuoti ma centinaia tifosi salutano squadre a centri sportivi

- Manca poco al fischio di inizio del derby della Capitale, previsto per le 20.45 allo stadio Olimpico. La stracittadina, che apre la 18esima giornata del campionato di serie A, è la numero 153, la prima senza tifoserie sugli spalti a causa dei divieti legati al covid. Ma il supporto a Lazio e Roma non è mancato. Sono centinaia i supportes biancocelesti e giallorossi che si sono radunati davanti ai centri sportivi di Formello e Trigoria per salutare le squadre in partenza. Fumogeni, cori e bandiere hanno fatto da cornice alle iniziative, svolte senza criticità e particolari problema dal punto di vista della sicurezza. In un tweet la As Roma ha rivolto un pensiero per i suoi tifosi: "Il vostro sostegno ci manca sempre. Questa sera mancherà ancora di più. Ma anche a distanza, tifate più forte che potete". Alle 18 circa via di Trigoria è stata chiusa al traffico su disposizione della polizia locale di Roma Capitale, presente sul posto con decine di pattuglie proprio per la presenza dei tifosi. Sotto l'Olimpico la situazione al momento è tranquilla ma resta alta l'attenzione nei pressi della zona del Foro Italico e a ridosso dello stadio. (Rer)