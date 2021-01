Venezuela: 355 attacchi contro giornalisti e media nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Marta Hurtado, ha lanciato un nuovo allarme per gli attacchi ricevuti dalle organizzazioni non governative e dai giornalisti in Venezuela. "Siamo profondamente preoccupati per i costanti e crescenti attacchi contro le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti in Venezuela", ha detto Hurtado riportando l'ultimo caso registrato il 12 gennaio nello stato di Zulia. "Ufficiali della contro intelligence militare e della polizia regionale hanno perquisito l'ong Azul positivo. Sono stati sequestrati documenti e arresti sei funzionari, cinque dei quali rimangono agli arresti. Non hanno potuto vedere i loro avvocati o i familiari", ha aggiunto. (segue) (Vec)