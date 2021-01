Venezuela: 355 attacchi contro giornalisti e media nel 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso la portavoce ha censurato gli attacchi a tre mezzi di comunicazione, l'8 gennaio, "quando, a quanto pare, funzionari pubblici hanno confiscato i loro apparecchi, chiuso gli uffici o intimidito il personale. Questi incidenti seguono casi simili di giornalisti aggrediti o minacciati, mentre funzionari pubblici hanno rilasciato una serie di dichiarazioni a delegittima i mezzi di comunicazione, Ci sono rapporti sempre più preoccupanti di giornalisti che si auto censurano per paura". Nella nota si chiede la fine delle aggressioni a coloro che realizzano un lavoro legittimo nel settore umanitario, dei diritti umani o dei mezzi di comunicazione. "Una società civile libera, diversa e attiva è cruciale per qualsiasi democrazia e deve essere protetta, non stigmatizzata o perseguitata", ha concluso. (segue) (Vec)