Venezuela: 355 attacchi contro giornalisti e media nel 2020 (6)

- L'8 gennaio il portale web "Tal Cual" denunciava un attacco alla propria pagina web, mentre alla vigilia si era registrata la chiusura del quotidiano Panorama, pubblicato nello stato di Zulia. Nello stesso giorno il canale televisivo Vpitv (Venezolanos por la Informacion Tv) denunciava li sequestro delle attrezzature tecniche. In una nota, l'emittente parlava di “un’operazione del regime di Nicolas Maduro” con funzionari del governo impegnati a “sequestrare apparecchiature di trasmissione, telecamere, computer, tra gli altri strumenti di lavoro, essenziali per il lavoro giornalistico”. Le strutture ispezionate sono quelle del quartier generale venezuelano, situato a La Alta Florida e Los Dos Caminos, a Caracas, mentre la sede principale è negli Stati Uniti, a Miami, in Florida. La testata non use le frequenze radioelettriche del Venezuela. (segue) (Vec)