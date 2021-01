Venezuela: 355 attacchi contro giornalisti e media nel 2020 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vpitv" sostiene che, senza che sia stato notificato un ordine scritto, i funzionari “stanno ispezionando le strutture, interrogando il personale, richiedendo documenti e informazioni operative e amministrative” e perfino “le chiavi per i processi di trasmissione” e le comunicazioni di posta elettronica. “Ciò rappresenta un evidente atto di censura che impedisce la continuità delle nostre operazioni e l’esercizio della libertà di stampa in Venezuela. Si tratta di un nuovo episodio della campagna di vessazioni e censure contro la stampa indipendente del Venezuela da parte del regime di Nicolas Maduro”, denuncia la tv digitale. “Con questo atto, si intende mettere a tacere una delle ultime voci che riferisce in modo indipendente in Venezuela”, accusa "Vpitv". (segue) (Vec)