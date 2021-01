Venezuela: 355 attacchi contro giornalisti e media nel 2020 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società interamericana della stampa (Sip) ha condannato la violazione "sistematica" della libertà di stampa in Venezuela, censurando l'aumento degli attacchi ai mezzi di comunicazione da parte del governo Maduro. "Siamo abituati alla barbarie del regime contro la libertà di stampa, ma non possiamo non condannare questa nuova ondata di aggressioni e attacchi del governo venezuelano", ha detto il presidente della Sip, Jorge Canahuati, denunciando "l'intenzione di continuare a mettere sotto silenzio le testate e i giornalisti indipendenti. Il regime sfrutta il fatto che alcuni fatti spostano l'attenzione, come l'apertura della nuova Assemblea nazionale, per agire impunemente contro la libertà di stampa", ha proseguito. La Sip denuncia li fatto che attaccando la libertà di stampa si viola la Carta democratica interamericana e si danneggia un fondamento essenziale della società libera. (segue) (Vec)