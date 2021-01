Covid: Boccia, zona rossa protegge salute, dovere mettere in sicurezza piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni previste per i prossimi giorni sono, per il ministro degli Affari regionali sono "l'ulteriore sacrificio chiesto agli italiani sulla base di evidenze scientifiche che indicano una recrudescenza dei contagi in tutta Europa. L'Italia sta reggendo bene ma deve essere ancora paziente, coesa e forte". In un messaggio su Facebook il ministro ha ricordato che "sono restrizioni che nessuno di noi vorrebbe mai stabilire perché gravano su milioni di persone stremate ormai da quasi un anno di sacrifici. Si tratta di misure che non solo servono a contenere l'aumento dei contagi ma a proteggere le nostre reti sanitarie che con gli eccezionali medici e infermieri ci stanno difendendo e curando senza sosta. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza l'unico strumento certo che ci farà uscire dalla pandemia: il vaccino", ha concluso (Com)