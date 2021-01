Monza: la Villa Reale torna in mano pubblica. oggi l’avvio delle operazioni di consegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 15 gennaio 2021, il Consorzio della Reggia di Monza ha avviato l'iter conclusivo di subentro all'ex concessionario privato nella gestione del corpo centrale della Villa Reale. Lo annuncia il Comune di Monza in una nota spiegando che si apre una nuova fase per restituire a Monza, alla Lombardia e al Paese un gioiello artistico, architettonico e paesaggistico di inestimabile valore che verrà riaperto al grande pubblico. “L'esito odierno – viene ricordato nella nota - è frutto di uno scenario ormai noto, dove le responsabilità dell'ex gestore hanno portato alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'impegno del Consorzio in questi mesi è stato costantemente orientato a trovare la migliore soluzione possibile per tutelare l'interesse pubblico, optando alla fine per una gestione diretta, inevitabile a fronte di una condizione non più sostenibile”. “Vogliamo aprire al più presto la fase due – spiega oggi il Presidente del Consorzio Dario Allevi, Sindaco di Monza – L’obiettivo è spalancare le porte della Reggia ai visitatori in primavera, compatibilmente con le restrizioni della pandemia. Stiamo lavorando a spron battuto per restituire al più presto a Monza, alla Lombardia e al Paese un gioiello artistico, architettonico e paesaggistico unico e recuperare il tempo perduto”. (segue) (Com)