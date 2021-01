Monza: la Villa Reale torna in mano pubblica. oggi l’avvio delle operazioni di consegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane – spiega la nota - i rappresentanti del Consorzio e l'ex gestore hanno concordato, formalizzando la decisione in un verbale, circa la necessità di svolgere le operazioni di riconsegna, inclusa la verifica del funzionamento degli impianti, sulla base di un calendario condiviso che preveda il completamento delle attività di riconsegna del bene entro il 19 febbraio 2021. Una volta completata questa fase si procederà a una verifica finale dello stato dei beni oggetto di concessione per attestarne la corrispondenza con quanto rilevato nelle operazioni di verifica di questo periodo, durante il quale l'ex concessionario sarà comunque responsabile in relazione a ogni obbligazione derivante e correlata al possesso, custodia e vigilanza dei beni stessi. Da oggi e fino al 19 febbraio verranno pertanto condotte una serie di approfondite verifiche degli impianti e analisi delle opere eseguite dal gestore nel corpo centrale della Villa, nonché della condizione di tutti gli spazi, gli arredi storici e i beni artistici. (segue) (Com)