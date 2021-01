Monza: la Villa Reale torna in mano pubblica. oggi l’avvio delle operazioni di consegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota rileva inoltre che “questo periodo, durante il quale l'ex gestore conserverà le chiavi degli spazi e sarà consentito ai funzionari e ai tecnici del Consorzio l'accesso senza alcuna limitazione, si rende necessario in ragione della complessità e della scrupolosità dei controlli che il Consorzio ha deciso di svolgere, anzitutto a tutela dell'interesse pubblico. Già nei prossimi giorni, come ha dichiarato il Sindaco di Monza, e Presidente del Consorzio, Dario Allevi e ha confermato il Direttore Generale, Giuseppe Distefano, verrà presentato il nuovo modello di gestione e il Consorzio potrà finalmente operare concretamente per riaprire nella sua interezza la Villa nel più breve tempo possibile. Oggi si volta finalmente pagina e nei prossimi giorni verranno presentate le linee guida del masterplan al quale collaboreranno alte professionalità per ampliare ulteriormente l'offerta della Reggia alla collettività”. È previsto per il prossimo mese di febbraio il primo incontro del gruppo di lavoro incaricato di redigere il masterplan, al quale collaboreranno alte professionalità con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta e i servizi della Reggia. Intanto, appena possibile, anche alla luce dei vincoli imposti dall’emergenza sanitaria, saranno avviati i primi progetti nell’ambito del turismo di prossimità rivolti principalmente a famiglie e target specifici. In parallelo sarà possibile progettare un programma ambizioso di rilancio artistico e di eventi che “restituiscano alla Villa Reale il posto che le spetta nel panorama culturale italiano” ha confermato il Sindaco Allevi. (Com)