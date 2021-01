Roma: Fd'I, accolti nostri emendamenti su petizioni online, garantita libertà pensiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assemblea capitolina oggi sono stati approvati tre emendamenti di Fratelli d'Italia sulla delibera relativa al regolamento di partecipazione nella quale si regolano le petizioni online. In una nota gli esponenti di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni, insieme a Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia, spiegano: "Uno di questi è particolarmente importante perché ha soppresso una norma che assegnava agli organi politici una valutazione sulla eventuale contrarietà alla Costituzione delle petizioni online. Una valutazione che invece spetta ovviamente agli uffici e non alla parte politica che avrebbe potuto esercitare una censura ideologica contro le proposte dei cittadini eventualmente sgradite. Con il nostro emendamento accolto dall'Aula si garantisce la libertà di espressione dei cittadini e la delibera è stata quindi approvata all'unanimità anche con il nostro voto". (Com)