Recovery: Conte, bisogna voltare pagina, piano coraggioso e chiaro

- Per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia e “portare l'Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorre un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese, che permetta al nostro Paese di ripartire rimuovendo gli ostacoli che l'hanno frenata durante l'ultimo ventennio". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte nella premessa al testo del Recovery plan inviato alle Camere. "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta il cardine di questo progetto, associandosi secondo un quadro coerente con gli altri strumenti di programmazione economica a nostra disposizione, a cominciare dai Fondi europei disponibili all'interno del Quadro finanziario pluriennale – ha spiegato - . Dietro al ritardo italiano ci sono problemi strutturali noti, ma mai affrontati con sufficiente determinazione. Questo è il momento di farlo, seguendo tre direttrici di riforma e mantenendo al centro della nostra azione la persona umana, la sua libertà, le sue aspirazioni". Per l'Italia in particolare, ha concluso, "oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta di voltare pagina rispetto al passato. Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi".(Rin)