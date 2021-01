Italia-Turchia: colloquio telefonico tra Conte e Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce Palazzo Chigi tramite il proprio sito istituzionale. Al centro del colloquio le priorità G20, la sfida pandemica e le questioni regionali, con particolare attenzione per la situazione nel Mediterraneo orientale e la crisi libica. Sono stati inoltre affrontati i rapporti Ue-Turchia e le relazioni bilaterali. Secondo quanto riferito da un comunicato stampa della Direzione della comunicazione di Ankara, Erdogan e hanno discusso dei passi per migliorare le relazioni tra i due Paesi e gli sviluppi regionali. Secondo il comunicato di Ankara, Erdogan ha affermato che "la Turchia valorizza le relazioni con Roma, e quando l'epidemia di coronavirus lo consentirà entrambi i Paesi vorrebbero tenere un terzo vertice intergovernativo in Turchia". (Res)