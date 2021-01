Milano 2021: De Pasquale (FI), inutile che Sala ricorra a Social, bilancio di quel che ha fatto è misero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile che Sala ricorra ai social, ai libri e alle liste beautiful. Beppe Sala è il Sindaco uscente e sarà giudicato per quello che ha fatto. Il bilancio è misero: non ha riaperto né i Navigli né la M4, ha trascurato le periferie e gli anziani, ha aumentato il biglietto del tram, ma congestionato il traffico, ha protetto i centri sociali, ma non il commercio e gli esercizi pubblici. Il centrodestra vincerà in 4 mosse: più sicurezza, meno tasse, mobilità libera, più servizi ad anziani e famiglie". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale. (Com)