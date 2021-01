Bolivia: Evo Morales con covid, "commosso" per solidarietà leader latinoamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ringraziato "commosso" diversi leader latinoamericani per l'offerta di aiuto e il sostegno nella cura della Covid-19. "Sono commosso per le offerte alla Pachamama (il nome in quechua della Madre Terra), le preghiere e gli appelli alla solidarietà che ricebo dalla Bolivia e dall'estero", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il leader "cocalero" ha quindi ringraziato i governanti dei paesi che si sono offerti ad accoglierlo per le cure mediche. Il messaggio va ad Alberto Fernandez, presidente dell'Argentina, a Nicolas Maduro, presidente del Venezuela e a Miguel Diaz-Canel, presidente di Cuba. L notizia del contagio di Morales era circolata una prima volta a inizio settimana, smentita dallo stesso ex presidente. (segue) (Brb)