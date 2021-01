Bolivia: Evo Morales con covid, "commosso" per solidarietà leader latinoamericani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una intervista concessa mercoledì a "Radio Kawsachun Coca del trópico de Cochabamba", lo stesso leader del Movimento per il socialismo (Mas) dava la conferma della malattia e dell'inizio di un percorso clinico. "Comunichiamo opportunamente questa situazione che si è presentata. Sono nella clinica Los Olivos, con la dovuta attenzione dell'equipe medica che mi sta seguendo", ha detto Morales. A quanto riferiscono fonti a lui vicine, Morales presenta una forma moderata di polmonite, che lo costringe comunque a ricevere ossigeno, rimanendo in condizione di isolamento e riposo. Le diverse dichiarazioni radio sembrano disturbate da fatica respiratoria. In un'altra intervista Morales riportava le offerte di assistenza medica ricevute dai paesi sopra citati. (segue) (Brb)