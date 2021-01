Covid: rapporto tamponi-positivi scende al 5,9 per cento, somministrato un milione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16.146 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri, per un totale di 2.352.423 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è 477, rispetto ai 522 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 273.506 i tamponi processati, in netta crescita rispetto ai 160.585 di ieri, con il rapporto test-positivi che crolla dal 10,7 per cento di ieri al 5,9 odierno. Questo calo è dovuto anche al fatto che da oggi, nel bollettino, vengono conteggiati anche i test antigienici rapidi, 116.859 nelle ultime 24 ore. Aumenta di 18.979 unità il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.713.030 dall'inizio della pandemia. Il numero degli attualmente positivi è di 558.086 unità, in calo di 3.3124 rispetto a ieri. In calo anche nelle ultime 24 ore a 2.522 le persone ricoverate in terapia intensiva, 35 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 22.841 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.205), l’Emilia Romagna (1.794), la Sicilia (1.945) e il Lazio (1.394).Sono intanto 1.002.044 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro paese, il 71,1 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 1.408.875. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17.14 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa la Lombardia con 150.442 dosi somministrate, l'Emilia Romagna (102.729), la Campania (96.817), il Veneto (96.247) e il Lazio (90.407). "Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid 19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia". Lo ha scritto sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.(Rin)