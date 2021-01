Autostrade: da Atlantia ok a scissione, attesa per possibile offerta Cdp-fondi a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende ufficialmente il via il riassetto di Autostrade per l’Italia: durante l’assemblea straordinaria odierna i soci di Atlantia hanno approvato con il 99,7 per cento dei voti il progetto di scissione parziale e proporzionale della holding dei Benetton in favore della newco Autostrade Concessioni e Costruzioni. Si conferma così il processo di “dual track” annunciato a settembre: in particolare i soci di Atlantia puntano sulla seconda opzione, che prevede per la newco un compendio costituito da una partecipazione pari al 33,06 per cento del capitale sociale di Aspi con conseguente attribuzione delle quote ai soci di Atlantia. L’operazione prevede anche il conferimento in natura di un ulteriore 55 per cento, che sarà a disposizione per la cessione ad eventuali investitori terzi, e la quotazione delle azioni della newco sul Mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana. (segue) (Ems)