Autostrade: da Atlantia ok a scissione, attesa per possibile offerta Cdp-fondi a fine mese (2)

- L’assemblea, a cui ha preso parte il 72,2 per cento del capitale e avvenuta esclusivamente tramite il rappresentante delegato nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, ha conseguentemente deliberato di ridurre il capitale sociale della holding per 250 milioni di euro a servizio della scissione: alla data di efficacia della scissione Atlantia dovrebbe quindi disporre di un capitale sociale pari a 575.783.990 euro, suddiviso in 825.783.990 azioni. Un primo passo funzionale al disimpegno di Atlantia dalla concessionaria, a cui seguirà un periodo di alcuni mesi per dare una valutazione definitiva all’asset e selezionare gli intermediari che accompagneranno l’operazione di collocamento. (segue) (Ems)