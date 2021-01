Autostrade: da Atlantia ok a scissione, attesa per possibile offerta Cdp-fondi a fine mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane comunque aperta l’opzione di vendere l’intera quota dell’88 per cento a Cassa depositi e prestiti (Cdp), con una possibile offerta del consorzio (di cui fanno parte anche gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie) che dovrebbe arrivare entro fine gennaio. Nella nota diramata al termine della riunione assembleare odierna Atlantia ha sottolineato che, nel caso in cui dovesse pervenire prima della scissione (e in ogni caso non oltre il prossimo 31 luglio) un’offerta per l’acquisto dell’intera partecipazione da parte di Cdp o altri investitori, il Cda “ne valuterà la coerenza con l’interesse sociale e provvederà alla convocazione di una nuova assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla medesima l’eventuale revoca della delibera di scissione già assunta”. In aggiunta, nelle risposte alle domande pervenute dai soci prima della riunione, la holding dei Benetton ha ribadito che le proposte finora presentate da Cdp “non sono vincolanti, ma anzi del tutto preliminari”. (segue) (Ems)