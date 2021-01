Autostrade: da Atlantia ok a scissione, attesa per possibile offerta Cdp-fondi a fine mese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad acuire il clima di incertezza contribuisce anche il difficile contesto politico che è andato delineandosi negli ultimi giorni: la crisi in corso nel governo rappresenta un fattore di rallentamento ma per il momento il governo continua a monitorare, come ribadito anche da Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto oggi a “24 Mattino” su Radio 24. “Il governo e il ministero dei Trasporti hanno avviato tutto, ed entro dicembre hanno esaurito il loro compito: è iniziativa la trattativa tra società in cui il governo non può e non deve entrare in alcun modo”, ha detto il viceministro questa mattina, parlando di “un passaggio fondamentale della trattativa”. (Ems)