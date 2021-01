Sociale: assessora Roma, Lega non informata su assegni maternità, evase 7.500 pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Politiche sociali di Roma, Veronica Mammì, replica alle affermazioni della dirigente della Lega di Roma, Flavia Cerquoni. "A dimostrazione dell'importanza che ha la famiglia per questa amministrazione, sia in termini di servizi che di scelte nei bilanci, vorrei dare qualche numero ai colleghi della Lega, in merito al pagamento degli assegni di maternità e per i nuclei familiari numerosi - afferma Mammì -. In relazione all'anno scorso non esiste più arretrato, se non qualche situazione in sospeso che necessita di documentazione integrativa. Sono state lavorate dall'amministrazione capitolina e già pagate dall'Inps sull'anno 2020 quasi 7.500 pratiche, e sono in lavorazione le ultime 500, relative al mese di dicembre, con cui si esaurisce il pagamento perché dal 2021 subentra l'assegno unico per la famiglia". (Rer)