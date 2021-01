Brasile: crisi sanitaria a Manaus, governatore Amazzonia ringrazia Venezuela per invio ossigeno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ponte aereo della Fab è stato organizzato anche per trasportare a Manaus bombole di ossigeno per poter assistere i pazienti covid rimasti nelle strutture dello stato. All'alba di oggi è arrivato a Manaus il primo aereo C-130 Hercules con un carico di 386 bombole di ossigeno (oltre 18 tonnellate). Inoltre il governo brasiliano, tramite il ministero degli Esteri, ha fatto appello all'ambasciata degli Stati Uniti in cerca di aiuto per trasportare bombole di ossigeno nello stato di Amazzonia. L'informazione è stata confermata alla stampa nazionale dalla rappresentanza nordamericana in Brasile, che tuttavia non si è ancora espressa. (segue) (Brb)