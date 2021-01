Brasile: crisi sanitaria a Manaus, governatore Amazzonia ringrazia Venezuela per invio ossigeno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di ricoveri per la malattia causata dal nuovo coronavirus a Manaus è stato di 2.683 soltanto nei primi 14 giorni di gennaio. I 254 nuovi ricoveri nella capitale delle ultime 24 ore rappresentano anche il numero più alto registrato nello stato dall'inizio della pandemia. Il ministro della Salute Pazuello attribuisce l'aggravamento della situazione in Amazzonia a tre fattori: il ciclo stagionale caratterizzato da abbondanti piogge, il non aver portato avanti "un'azione efficace" nel trattamento precoce con l'utilizzo di idrossiclorochina, farmaco inserito nel protocollo di cura in Brasile nonostante la comunità scientifica internazionale ne abbia stabilito l'inefficacia. E infine, che l'infrastruttura ospedaliera per cure specialistiche sia notevolmente ridotta. (segue) (Brb)