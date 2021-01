Covid: Abruzzo, da Regione 1,5 milioni di euro per società sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soggetti devono essere operanti sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020 e devono aver subito un danno per effetto della sospensione. Gli aiuti, per i quali anche in questo caso è stata stilata una tabella con gli importi massimi, non spetteranno a coloro che alla data del 31 ottobre 2020 non risultino iscritti nel registro del Coni o nel registro parallelo del Cip. I fondi sino ad esaurimento spettano a tutte le Asd, con premialità a quelle che hanno in essere contratti di locazione o gestione di impianti sportivi. "La Regione - dichiara l'assessore al Bilancio e allo Sport, Guido Liris - ancora una volta dimostra grande vicinanza a settori che sono stati pesantemente colpiti dall'emergenza coronavirus, stanziando fondi che hanno l'obiettivo di limitare l'impatto negativo delle sospensioni. Lo sport è centrale per la vita sociale dell'Abruzzo e anche per la sua tenuta economica. Ora l'obiettivo è arrivare a erogazioni tempestive". (Gru)