Energia: Spagna, Iberdrola promuove vari progetti verdi da 500 MW in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Iberdrola ha iniziato i lavori per la costruzione di diversi progetti fotovoltaici da 500 MW in Castiglia e Leon con un investimento complessivo di 400 milioni di euro. Secondo quanto reso noto dall'azienda in un nota si tratta, nello specifico, dell'impianto di Villarino che si trova tra i comuni di Ahigal de Villarino, Sanchón de la Ribera e Brincones, e il parco eolico di Villarino de los Aires, tra Trabanca, Ahigal de Villarino, Almendra, El Manzano, Iruelos, Puertas e Villar de Samaniego. Una volta operativi, questi impianti genereranno energia pulita sufficiente a fornire energia a circa 290 mila abitazioni, impedendo l'emissione in atmosfera di 182 mila tonnellate di CO2 all'anno. (Spm)