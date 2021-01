Milano: ultrà Varese investito, Manduca torna libero, revocati domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna libero Fabio Manduca, il 40enne napoletano condannato a fine novembre a 4 anni per omicidio stradale per aver investito con il proprio suv e ucciso l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli durante gli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara tra le tifoserie di Inter e Napoli prima dell'inizio della partita in programma quella sera tra le due squadre a San Siro. Lo ha deciso il gip Carlo Ottone De Marchi accogliendo la richiesta dell'avvocato Eugenio Briatico. Tuttavia, a Manduca è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune del Napoletano in cui risiede. Nei giorni scorsi, intanto, sia il 40enne, tramite il suo legale, che la Procura di Milano hanno impugnato la sentenza del processo con rito abbreviato. La difesa ha chiesto l'assoluzione mentre i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri la riqualificazione del reato in omicidio volontario sorretto "dal dolo diretto nella variante del dolo alternativo" e la condanna a 16 anni di reclusione. (Rem)