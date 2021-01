Vaccino: Arcuri, primo milione di italiani vaccinato grande risultato ma è solo l'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, rileva che "il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. È un risultato - si legge in una nota - del quale andare orgogliosi: siamo il primo Paese in Europa. Questo grazie al prezioso impegno e alla dedizione delle donne e degli uomini del Servizio sanitario nazionale, alla determinazione di tutte le Regioni e Province autonome del nostro Paese con le quali lo staff della struttura del commissario straordinario ha lavorato con grande professionalità e passione in queste settimane". Arcuri conclude: "Non potevamo augurarci un inizio migliore, ma dobbiamo ricordare che è solo il primo passo di un lungo percorso che durerà ancora molto tempo e che ci porterà ad uscire da questa emergenza". (Com)