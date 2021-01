Disabilità: Battaglia (Pd), Campidoglio rassicuri su fondi 2021 per servizio trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui fondi del 2021 dedicati al trasporto disabili della Capitale "sono tante, troppe, le voci che si rincorrono" e "le più autorevoli informano che ci sarebbe un ammanco di circa 3,9 milioni di euro e questo permetterebbe a uno dei servizi più utili per la mobilità delle persone con disabilità di essere garantito solo fino alla fine di febbraio". È quanto dichiara in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Partito democratico del Lazio. "Se la previsione di bilancio è questa - prosegue Battaglia -, credo che la maggioranza capitolina e la giunta tutta debbano delle spiegazioni alle persone con disabilità e alle loro famiglie, o quantomeno modificare quanto previsto con un apposito emendamento in giunta che ripristini giustizia e garanzie per i tanti utenti della Capitale. Se così non fosse, viene da chiedersi cosa succede dal primo marzo. Garantire autonomia e mobilità in sicurezza alle persone con disabilità, soprattutto in questo drammatico quadro di pandemia, non é un tema secondario, ma anzi richiede un vero e proprio sforzo organizzativo e di veduta. Cosa che evidentemente manca a chi governa la città. La nuova delibera sul trasporto disabili è già stata oggetto di vere e proprie contestazioni. Anche la carenza di mezzi accessibili non garantisce qualità e disponibilità nel servizio. Mancavano effettivamente ora le paure sui fondi insufficienti. Si rassicuri quindi - conclude - sui fondi necessari e si restituisca il prima possibile un minimo di serenità agli utenti e alle loro famiglie". (Com)