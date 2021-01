Donbass: presidente ucraino Zelensky a colloquio con Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel sugli sforzi per ripristinare la pace nel Donbass. "La Germania è sempre stata un'amica ed un partner affidabile per l'Ucraina. Continuiamo a coordinare i nostri sforzi per stabilire la pace nel Donbass", ha dichiarato il presidente ucraino scrivendo su Twitter. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi da un portavoce del governo di Parigi, la Francia e la Germania continuano gli sforzi all'interno del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) per riuscire a ripristinare una pace "giusta e duratura" nell'est dell'Ucraina. "In questo contesto lavoriamo alla messa in atto di conclusioni accettate durante il vertice in Formato Normandia che si è tenuto a Parigi il 9 dicembre del 2019 e che ha permesso un rilancio del processo di negoziazione per il regolamento del conflitto", ha affermato il portavoce. "Facciamo appello in questo contesto a tutte le parti per mettere in atto con buona fede gli impegni che sono stati sottoscritti e continuare le discussioni costruttive sull'agenda", ha aggiunto. (segue) (Res)