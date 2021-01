Donbass: presidente ucraino Zelensky a colloquio con Merkel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenuti in settimana a Berlino dei colloqui fra i capi negoziatori dei Paesi del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina). Secondo quanto riferito dall’ambasciata russa in Germania, per conto del Cremlino è stato presente il vice capo di gabinetto del presidente Vladimir Putin, Dmitrij Kozak. Il dibattito si è concentrato sui progressi raggiunti nel negoziato nel porre fine al conflitto nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, che si protrae oramai da sette anni, partendo dalle risoluzioni adottate al vertice di Parigi tenutesi nel 2019. L’ultimo incontro a livello di consiglieri politici, ospitato da Berlino a settembre, non è riuscito a raggiungere una svolta nel processo di pace. Kozak, in quell’occasione, ha detto dopo i colloqui che i capi negoziatori hanno avuto una discussione completa su tutte le questioni in sospeso senza, tuttavia, raggiungere un consenso. (Res)