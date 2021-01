Covid: Toffanin (FI), mentre governo litiga mafie sfruttano emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre il governo è impegnato in un’intempestiva crisi, generata dalle lotte intestine tra nuovi asfaltatori e vecchi rottamatori, le mafie continuano a sfruttare l’emergenza economica creata dal Covid". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin. "Solo questa insana maggioranza sembra non rendersi conto del fondatissimo rischio che buona parte del cuore produttivo del nostro Paese finisca rapidamente nelle mani rapaci della criminalità organizzata. E’ già noto da tempo l’interesse delle mafie per le attività commerciali, utili anche per pulire il denaro sporco, e gli undici arresti effettuati oggi a Roma dai Carabinieri del Ros ne sono un’ulteriore dimostrazione - precisa -. Presenterò nelle prossime ore un’interrogazione ai ministri competenti per sapere se, tra una lite e l’altra, il governo sta trovando anche il tempo per contrastare questo allarmante fenomeno e con quali strumenti concreti. Muoversi in ritardo equivarrebbe a non muoversi. E sarebbe l’ennesima dimostrazione di un governo totalmente incapace di dare risposte ai problemi delle imprese, del commercio e degli italiani in generale". (Com)