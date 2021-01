Regno Unito: Covid, Johnson annuncia chiusura di tutti i corridoi di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato la chiusura di tutti i corridoi di viaggio sinora esistenti con Paesi che presentavano bassi numeri di contagio. Sinora questi corridoi permettevano di entrare nel Regno Unito provenendo da tali Paesi senza osservare i canonici dieci giorni di autoisolamento, o dover presentare un test anti-Covid negativo. Il primo ministro ha spiegato che tale restrizione rimarrà in vigore per un mese, ma sarà tenuta "in revisione" e potrebbe essere estesa oltre tale termine. A partire da lunedì, chiunque arriverà nel Regno Unito da qualsiasi destinazione dovrà autoisolarsi per 10 giorni, oppure presentare un secondo test negativo (oltre a quello necessario per entrare nel Paese) e ridurre l'autoisolamento a cinque giorni. Johnson ha poi aggiunto che 3,2 milioni di persone hanno sinora ricevuto almeno la prima dose del vaccino nel Regno Unito.(Rel)