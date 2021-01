Regno Unito: Covid, nuovi casi ancora molto alti ma "stanno raggiungendo il picco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consigliere medico del governo britannico, Chris Whitty, ha affermato che il numero dei casi di Covid-19 in Inghilterra è ancora "molto alto", ma questi "si starebbero livellando". Secondo Whitty, i nuovi casi "starebbero raggiungendo il picco", ma questo non implicherebbe un rilassamento delle misure restrittive, che rimarranno invece in vigore per diverso tempo. Il consigliere ha inoltre aggiunto che, al momento, non vi sono prove che le varianti scoperte in Kent, in Sudafrica e in Brasile, quelle con le modifiche al codice genetico più rilevanti, siano in alcun modo più resistenti ai vaccini sinora messi a punto.(Rel)