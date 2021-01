I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio Cucchi: in appello chiesti 13 anni per i due carabinieri che pestarono Stefano - Tredici anni per Alessio Di Bernardo e per Raffaele D'Alessandro, sono le condanne chieste dalla procura generale nel corso del processo in Corte d'Assise d'Appello a Roma per la morte di Stefano Cucchi. I due carabinieri sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio volontario e condannati in primo grado a 12 anni di reclusione. Imputati in appello anche il carabiniere Francesco Tedesco, per il quale è stata chiesta l'assoluzione, mentre per il maresciallo Roberto Mandolini, il pg ha chiesto 4 anni e 6 mesi di carcere. In primo grado, Mandolini era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per falso. (Rer)