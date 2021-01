I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Fontana, Lombardia verso zona rossa, ma non lo merita - La Lombardia probabilmente entrerà in zona rossa. Lo ha annunciato a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza, il presidente della Regione Attilio Fontana, che, fermamente contrario alle nuove misure, ha già chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di rivedere la decisione. Ai giornalisti che gli chiedevano se la Lombardia entrerà nella fascia di rischio più alta, il presidente ha risposto “Per ora sì”, confermando che in tal caso “lunedì le scuole non riaprono”. “Io credo che la zona rossa sia sinceramente una punizione che la Lombardia non si merita, perché ha fatto tanti sacrifici in questo periodo, i cittadini si sono comportati tutti molto bene e oggettivamente la zona rossa è estremamente penalizzante”, ha detto Fontana, dicendosi “molto critico, perché io sono molto cauto nella valutazione dei dati, come nella valutazione della situazione epidemiologica, però onestamente non credo che la Lombardia si meriti il rosso”. (segue) (Rem)