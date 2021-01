I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Turismo: lavoratori alberghiero davanti a Prefettura di Milano, rischio dramma sociale - Questo pomeriggio una cinquantina di lavoratori del settore alberghiero di Milano si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura, per ribadire la richiesta d'istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla situazione del settore, in cui prima del Covid erano impiegati circa 30mila dipendenti. "Noi oggi portiamo in piazza i lavoratori degli hotel di Milano, perché questa è la categoria che più di tutte è stata colpita dalla crisi Covid: sono sospesi dal lavoro da marzo con una cassa integrazione che non è vero che copre l'ottanta per cento degli stipendi, perché a causa dei massimali disposti dal governo arriva a mala pena al sessanta. È una situazione tragica, perché il lavoro non c'è e attualmente iniziano a verificarsi situazioni di cambi appalto di hotel o di cessazioni di cooperative per andare di fatto a licenziare i lavoratori o a peggiorare le loro situazioni", ha spiegato Mattia Scolari, segretario della confederazione unitaria di base (Cub). Oltre all'imminente fine del blocco dei licenziamenti, di cui il sindacato chiede la proroga fino a tutto il 2021, preoccupa quello che già sta avvenendo in diversi hotel della città, dove i contratti dei servizi esternalizzati come facchinaggio e pulizie subiscono - ha denunciato il sindacalista - "cambi d'appalto truffaldini, per aggirare il blocco dei licenziamenti". "La vertenza simbolo - ha spiegato Scolari - è quella dell'hotel Gallia. Lì la vecchia cooperativa ha chiesto in estate agli ottanta lavoratori di autolicenziarsi sottoscrivendo una conciliazione, per aggirare il blocco. Loro hanno rifiutato e hanno iniziato una lotta sindacale. Nel frattempo questa azienda è scomparsa, hanno disdettato tutte le utenze e abbandonato i locali e l'hotel Gallia ha affidato l'appalto a una nuova azienda, con cui, dopo vari presidi sindacali e una trattativa durata due mesi, siamo arrivati a un accordo per far riassumere gradualmente il personale alle stesse condizioni di prima". (segue) (Rem)