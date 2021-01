I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Grassi (UniVa), sconcertati da quel che accade su fronte politico, manca senso dell'urgenza - "Siamo sconcertati di quello che sta avvenendo sul fronte politico mentre il Paese è di fronte a una crisi economica con pochi precedenti nella storia, a causa di una pandemia che ancora sta correndo, soprattutto qui nella nostra provincia. Le imprese manifatturiere stanno tenendo duro e i numeri dimostrano la nostra capacità di andare avanti contro tutto e tutti. Stiamo riuscendo a fare, imprenditori e lavoratori dipendenti insieme, da argine sociale, con fatica, sacrifici e investimenti. Non altrettanto sta avvenendo, invece, nel campo politico”. Lo afferma in una nota Roberto Grassi, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese. “Sono mesi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che richiamiamo tutte le forze politiche alla collaborazione nell'interesse generale, mettendo all'angolo differenze, visioni di parte e ricerca del consenso. Guardavamo già esterrefatti all'incapacità di collaborazione tra maggioranza e opposizione, ora, di fronte allo scoppio di una crisi politica in piena emergenza sanitaria, economica e sociale rimaniamo senza parole. Non ce ne sono più” prosegue Grassi rilevando che “resta solo il grido: fate presto! Alla nostra classe politica non manca solo l'incapacità di progettazione, ma, a quanto pare, anche il senso dell'urgenza. Sia nel cogliere le opportunità delle risorse europee del Recovery Fund, sia di mettere in sicurezza il nostro debito pubblico che sta aumentando a ogni scostamento di bilancio proposto dal Governo e approvato dal Parlamento". (segue) (Rem)