I fatti del giorno - Milano (5)

- - Milano: al via bando "Torri del Gratosoglio" per assegnazione 4 locali per attività di rilancio del quartiere - È stato presentato oggi, in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, il "Bando Torri in piazza a Gratosoglio", che prevede l'assegnazione di quattro locali che hanno lo scopo di inserirsi nel contesto del quartiere sud di Milano, rendendolo più vivo. Il bando, finanziato da Regione Lombardia, promosso da Aler Milano, in collaborazione con il Politecnico di Milano, sarà rivolto "alla micro imprenditoria sociale, rivolto in particolare alla popolazione giovane e femminile - ha dichiarato Stefano Bolognini, assessore Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, che prima del rimpasto di giunta aveva la delega alle politiche sociali e abitative - ma anche alle attività ad alto valore sociale, ai nuovi servizi di contatto che promuovono il mutuo aiuto, alle attività di natura educativa, alle attività capaci di promuovere il benessere sociale, e infine alle attività legate alla promozione culturale". Saranno accettate le imprese sotto forma di start up ma anche operatori del terzo settore che vadano nella direzione di valorizzare il territorio. (Rem)