© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: sale a 34 il bilancio delle vittime del terremoto nell’isola di Sulawesi - È salito a 34 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto con magnitudo 6.2 che ha colpito questa mattina l’isola di Sulawesi, in Indonesia, distruggendo edifici residenziali e commerciali e provocando una serie di frane. Lo ha reso noto in un comunicato l’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, secondo cui molte persone restano intrappolate nelle macerie degli edifici crollati. Il terremoto, con epicentro 36 chilometri a sud della provincia di Sulawesi occidentale e a una profondità di 18 chilometri, è stato avvertito alle 2.18 di questa mattina. Il centro più colpito è Mamuji, dove è crollato un ospedale e dove una frana ha bloccato la strada di collegamento con il distretto di Majene. “Si tratta di un episodio tragico, i nostri team hanno lavorato tutta la notte per aiutare la gente tra le macerie. Queste ore sono cruciali per mettere in salvo altre vite”, ha osservato Sudirman Said, il segretario generale della Croce rossa indonesiana. La stessa regione era stata colpita già ieri da un terremoto di 5.9 gradi che aveva danneggiato alcune case ma non aveva provocato vittime. (segue) (Res)