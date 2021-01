© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, confronto sindacati-governo proseguirà il 19 gennaio - Si è concluso senza una svolta il nono incontro tra i rappresentanti del governo indiano e quelli degli agricoltori che contestano tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate alla fine di settembre, tenutosi oggi a Nuova Delhi, nel centro congressi Vigyan Bhawan. Le parti torneranno a discutere il 19 gennaio. Entrambe hanno mantenuto le loro posizioni: per i coltivatori la richiesta di revoca delle tre leggi, per l’esecutivo la disponibilità a emendamenti e l’invito alla controparte ad avanzare richieste specifiche. Il ministro dell’Agricoltura, Narendra Singh Tomar, ha ribadito la sua fiducia nella possibilità di arrivare a una soluzione così come nel comitato istituito dalla Corte suprema per ascoltare le parti e formulare raccomandazioni, la cui imparzialità è stata invece messa in dubbio dai sindacati. La protesta degli agricoltori, partita dal Punjab, è arrivata il 26 novembre nella capitale, alle cui porte sono radunati migliaia di manifestanti. Il 12 gennaio la Corte suprema, oltre a istituire il comitato, ha sospeso l’attuazione delle tre leggi. (segue) (Res)