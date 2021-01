I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: nessun legame con narcotraffico, procura scagiona ex ministro Difesa da accuse della Dea - La Procura generale del Messico (Fgr) ha deciso di non esercitare azione penale nei confronti di Salvador Cienfuegos, l'ex ministro della Difesa accusato dalla statunitense drug enforcement administration (Dea) di partecipazione al traffico di stupefacenti. La pubblica accusa ha chiuso le indagini preliminari con il convincimento che Cienfuegos, arrestato lo scorso ottobre in California e rimpatriato a seguito i una protesta del governo messicano, non ha avuto incontri con nessuno dei componenti del cartello di narcotrafficanti Beltran Leyva, mai si è messo in comunicazione con loro o ha agito per proteggere o aiutare i loro esponenti. "Non si è neanche trovata nessuna prova che abbia utilizzato nessun apparecchio o strumento elettronico, o che abbia dato qualsiasi ordine per favorire il gruppo criminale segnalato nel caso", recita la nota della Fgr citata dal quotidiano "Milenio". "Dall'analisi della sua situazione patrimoniale e delle sue adempienze fiscali, non è apparso nessun dato o evidenza di aver ottenuto entrate illegali o accrescimenti del patrimonio oltre il normale, considerando la sua retribuzione nel servizio pubblico", prosegue la nota. (segue) (Res)