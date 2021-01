© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: Rdif, registrato ufficialmente il vaccino anti Covid russo Sputnik V - Il ministero della Salute del Paraguay ha registrato il vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V. Lo ha affermato il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) in una nota. La registrazione è stata effettuata consentendo un'autorizzazione all'uso di emergenza senza ulteriori sperimentazioni cliniche sul territorio dello Stato sudamericano. Con una procedura simile, il vaccino Sputnik V era stato precedentemente registrato in Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Autorità nazionale palestinese e Venezuela. "La registrazione del vaccino Sputnik V in Paraguay dimostra il crescente interesse degli Stati latinoamericani per un vaccino russo sicuro ed efficace contro il coronavirus. Ci aspettiamo che lo Sputnik V riceva presto l'approvazione in una serie di altri Paesi della regione e siamo pronti ad espandere le partnership per combattere insieme con una pandemia", ha detto l’amministratore delegato dell’Rdif, Kirill Dmitriev. (segue) (Res)