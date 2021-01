I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Amnesty International chiede liberazione lavoratori Ong Azul Positivo - L’organizzazione non governativa Amnesty International ha chiesto la liberazione immediata e il ritiro delle accuse a carico dei lavoratori dell’Ong venezuelana Azul Positivo, detenuti lo scorso 12 gennaio per presunti reati economici. "Amnesty International ha lanciato un'azione mondiale urgente per la liberazione degli operatori umanitari della Ong Azul Positivo, detenuti dai militari per aver distribuito aiuti ai poveri in Venezuela”, ha denunciato Marcos Gomez, direttore di Amnesty per il Venezuela. Sono cinque al momento i lavoratori dell’Ong detenuti presso la Direzione generale della controintelligence militare (Dgcim), nello stato di Zulia. Un sesto, l’autista dell’organizzazione, è stato liberato. (Res)