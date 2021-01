© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Conte ha firmato nuovo Dpcm, in vigore fino al 5 marzo - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. Le nuove misure sono in vigore fino al 5 marzo 2021. (segue) (Rin)