I fatti del giorno - Italia (2)

- Governo: Bellanova, Iv e Pd uniti da tante cose - Con il Pd “abbiamo tante cose che ci uniscono e tanti elementi di diversità”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Teresa Bellanova a “Tagadà”, su La7. Alla domanda se è ancora possibile per Iv dare una mano al governo Conte, Bellanova ha risposto: “Se si ha voglia di ripartire, si può ripartire da dove si è interrotto questo governo, riprendendo il filo del programma e rilanciandolo”. Secondo Bellanova, “il Paese ha bisogno di concretezza, non si può continuare a governare con i dpcm ma serve una strategia per il futuro”. L’ex ministro dell’Agricoltura ha ricordato anche che il “cambio di passo” chiesto da Iv è quello che tante volte è stato chiesto anche da "Zingaretti e dal Pd". (segue) (Rin)