I fatti del giorno - Italia (3)

- Covid: Ricciardi, molto preoccupati da variante inglese - "Noi siamo molto preoccupati con questa variante inglese, non sappiamo esattamente quanto sta circolando, perché purtroppo qui non sequenziamo, anche se non credo sia molto diffusa, perché in quel caso ce ne accorgeremo. Però che ci siano dei posti dove sta già circolando quello sì, come ad esempio gli studenti italiani che arrivano dall'estero". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. (segue) (Rin)